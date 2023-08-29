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Українці оновили літній рекорд споживання електрики, брали аварійну допомогу з ЄС - Укренерго

Українці оновили літній рекорд споживання електрики, брали аварійну допомогу з ЄС - Укренерго

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні напередодні, 28 серпня, зафіксовано новий літній максимум споживання електроенергії, у вечірні години енергосистема брала аварійну допомогу з двох країн ЄС. Тим часом через погоду знеструмлено 5 населених пунктів, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 421 населений пункт. Про це повідомили у вівторок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання і виробництво

"Вчора, 28 серпня, був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%. “Укренерго” було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг становив 1200 МВт-год", - повідомили в НЕК. 

Після аварійного ремонту в роботу, за даними Укренерго, повернулись два енергоблока теплових електростанцій, натомість в аварійний ремонт виведено один.

Експорт/імпорт

Сьогодні, як вказали в Укренерго, є імпорт незначних обсягів електроенергії зі Словаччини в ранкові та вечірні години загальним обсягом 1638 МВт, з максимальною потужністю в окремі години до 336 МВт. Експорт відсутній.

Знеструмлення і відключення

28 серпня, як зазначили у НЕК, були зафіксовані короткочасні відключення дією захисту трьох високовольтних ліній у північному, центральному та західному регіонах. Знеструмлення споживачів не було, лінії працюють.

За даними Міненерго, зокрема, "через технологічне порушення двічі короткостроково вимикалася повітряна лінія 330 кВ Чорнобильська АЕС-Славутич, лінію повернуто в роботу в автоматичному режимі". 

Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. На Чернігівщині до знеструмлень через бойові дії додались відключення 5 населених пунктів через негоду.

ЗАЕС

За даними Міненерго, фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,09 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

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