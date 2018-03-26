Украинцы несут цветы к посольству РФ из-за трагедии в Кемерове

Забор у посольства украинцы украсили цветами, а также оставили письма со словами сочувствия.

Напомним, на месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове обнаружили 64 тела, опознаны 15 погибших. Среди погибших есть дети, десятки людей объявлены пропавшими без вести.

В консульстве Новосибирска сообщили, что среди погибших в результате пожара нет иностранцев, в частности граждан Украины. Кроме того, по информации украинских представителей из 44 человек, которые пострадали и находятся в больнице, украинцев тоже нет.