Українці несуть квіти до посольства РФ через трагедію у Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві до посольства Росії, що на Повітрофлотському проспекті, принесли квіти, ікони та іграшки. Люди висловлюють співчуття через трагедію у Кемерово, яка забрала життя щонайменше 64 людей, передає УНН.
Огорожу біля посольства українці прикрасили квітами, а також залишили листи зі словами співчуття.
Нагадаємо, на місці пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерово виявили 64 тіла, опізнані 15 загиблих. Серед загиблих є діти, десятки людей оголошені зниклими без вісті.
У консульстві Новосибірська повідомили, що серед загиблих в результаті пожежі немає іноземців, зокрема громадян України. Крім того, за інформацією українських представників, з 44 осіб, які постраждали і перебувають у лікарні, українців теж немає.