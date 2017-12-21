Украинцы не пострадали во время наезда авто на пешеходов в Мельбурне
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинцев нет среди пострадавших в Мельбурне во время наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины, передает УНН.
"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших в Мельбурне из-за наезда автомобиля на пешеходов", - говорится в сообщении.
Напомним, внедорожник сбил пешеходов на тротуаре возле крупной железнодорожной станции на Флиндерс-стрит, многолюдном районе в центре Мельбурна.
В результате наезда получили травмы до 19 человек.
Консул сообщает об отсутствии Украинская среди пострадавших в Мельбурне за наезда автомобиля на пешеходов. pic.twitter.com/pG7rNPlRy6- Украинская в мире (@UkrZaKordonom) 21 декабря 2017 г.