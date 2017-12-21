Українці не постраждали під час наїзду авто на пішоходів у Мельбурні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українців немає серед постраждалих у Мельбурні під час наїзду автомобіля на пішоходів. Про це повідомляє департамент консульської служби МЗС України, передає УНН.
“Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих у Мельбурні через наїзд автомобіля на пішоходів”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, позашляховик збив пішоходів на тротуарі біля великої залізничної станції на Фліндерс-стріт, багатолюдному районі в центрі Мельбурна.
У результаті наїзду отримали травми до 19 осіб.
Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих у Мельбурні через наїзд автомобіля на пішоходів. pic.twitter.com/pG7rNPlRy6— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 21 декабря 2017 г.