Украинцы предпочитают отечественный алкоголь - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Доля продажи алкогольных напитков отечественного производства через украинские торговые сети составляет 72,9%, еще 27,1% приходится на импортный алкоголь. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
В частности, доля продаж водки и изделий ликероводочных украинского производства составляет 66,1%. Остальные — 33,9% — это импортный алкоголь.
Доля продажи напитков слабоалкогольных отечественного производства достигает 95,3%, импортного — 4,7%.
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Доля продаж коньяка отечественного производства составляет 65,9%, импортного — 34,1%; отечественных игристых вин (шампанского) — 58,2%, импортных — 41,8%.
По мнению экспертов, украинцы предпочитают отечественных производителей алкоголя из-за его высокого качества, умеренной цены, а также быстрого реагирования на популярные мировые тренды.
Напомним, что в ТОП-5 отечественных производителей качественного алкоголя входят следующие компании: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф ”), ЛВЗ "Прайм" (ТМ “Prime“, ”Др. Житник“) и ООО "Атлантис“ (ТМ ”Грин Дэй").