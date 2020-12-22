Маскуються під закордонні бренди: у Києві виявили підпільне виробництво алкофальсифікату

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 40156 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 33700 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 40311 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 49944 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 72925 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 111525 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 196517 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 212151 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 183608 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 173719 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3м/с
77%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 28143 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 45069 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 77236 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 51351 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 53586 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 40081 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 54278 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 229927 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 258386 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 344659 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 11659 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 11993 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 15072 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 16254 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 77695 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Маскуються під закордонні бренди: у Києві виявили підпільне виробництво алкофальсифікату

Київ • УНН

 • 15966 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Києві виявили підпільне виробництво фальсифікату алкоголю, який маскували під відомі бренди: Hendrick’s, Diplomatico, Jack Daniel’s Gentleman, Albreg 10 Years Old, Tito’s Handmade Vodka, Maker’s Mark. Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає УНН.

Маскуються під закордонні бренди: у Києві виявили підпільне виробництво алкофальсифікату

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три правила від експерта: як не купити алкогольну підробку на новорічний стіл.

Підозрювані виробляли підробки наступним чином: спирт змішували із водою, додаючи концентрати харчових добавок, а далі, отримавши за допомогою спеціального обладнання спиртовмісну суміш сумнівної якості, розливали у скляні пляшки з етикетками відомих іноземних виробників алкогольної продукції.

За словами правоохоронців, було вилучено товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю 1 млн 322 тис. грн.

"Слідство триває. А на горе-ділків, які виробляли, зберігали та постачали на ринок фальсифіковану алкогольну продукцію, тепер чекає "гірке похмілля", - повідомили у пресслужбі ДФС.

Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірній ціні, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.

Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісного алкоголю, яким довіряють споживачі, належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Brent
$62.93
Bitcoin
$78,739.90
S&P 500
$5,203.84
Tesla
$244.85
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,496.16