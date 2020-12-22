Маскуються під закордонні бренди: у Києві виявили підпільне виробництво алкофальсифікату
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Києві виявили підпільне виробництво фальсифікату алкоголю, який маскували під відомі бренди: Hendrick’s, Diplomatico, Jack Daniel’s Gentleman, Albreg 10 Years Old, Tito’s Handmade Vodka, Maker’s Mark. Про це повідомляє пресслужба ДФС, передає УНН.
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Підозрювані виробляли підробки наступним чином: спирт змішували із водою, додаючи концентрати харчових добавок, а далі, отримавши за допомогою спеціального обладнання спиртовмісну суміш сумнівної якості, розливали у скляні пляшки з етикетками відомих іноземних виробників алкогольної продукції.
За словами правоохоронців, було вилучено товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю 1 млн 322 тис. грн.
"Слідство триває. А на горе-ділків, які виробляли, зберігали та постачали на ринок фальсифіковану алкогольну продукцію, тепер чекає "гірке похмілля", - повідомили у пресслужбі ДФС.
Нагадаємо, що на алкоголь вітчизняного виробництва припадає понад 70% "спиртних" покупок українців. Експерти вважають, що причина — у його високій якості, помірній ціні, а також швидкому реагуванні на популярні світові алкотренди.
Раніше УНН писав, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісного алкоголю, яким довіряють споживачі, належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").