Маскируются под зарубежные бренды: в Киеве обнаружили подпольное производство алкофальсификата
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киеве обнаружили подпольное производство фальсификата алкоголя, который маскировали под известные бренды: Hendrick's, Diplomatico, Jack Daniel's Gentleman, Albreg 10 Years Old, Tito's Handmade Vodka, Maker's Mark. Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает УНН.
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Подозреваемые производили подделки следующим образом: спирт смешивали с водой, добавляя концентраты пищевых добавок, а дальше, получив с помощью специального оборудования спиртосодержащую смесь сомнительного качества, разливали в стеклянные бутылки с этикетками известных иностранных производителей алкогольной продукции.
По словам правоохранителей, было изъято товарно-материальных ценностей общей ориентировочной стоимостью 1 млн 322 тыс. грн.
"Следствие продолжается. А на горе-дельцов, которые производили, хранили и поставляли на рынок фальсифицированную алкогольную продукцию, теперь ждет "горькое похмелье", - сообщили в пресс-службе ГФС.
Напомним, что на алкоголь отечественного производства приходится более 70% "спиртных" покупок украинцев. Эксперты считают, что причина - в его высоком качестве, умеренной цене, а также быстром реагировании на популярные мировые алкотренды.
Ранее УНН писал, что в ТОП-5 отечественных производителей качественного алкоголя, которым доверяют потребители, относятся следующие компании: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").