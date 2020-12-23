Українці надають перевагу вітчизняному алкоголю - Держстат

Зокрема, частка продажу горілки та виробів лікеро-горілчаних українського виробництва становить 66,1%. Решта – 33,9% - це імпортний алкоголь.

Частка продажу напоїв слабоалкогольних вітчизняного виробництва сягає 95,3%, імпортного – 4,7%.

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Частка продажу коньяку вітчизняного виробництва становить 65,9%, імпортного — 34,1%; вітчизняних ігристих вин (шампанського) — 58,2%, імпортних — 41,8%.

На думку експертів, українці надають перевагу вітчизняним виробникам алкоголю через його високу якість, помірну ціну, а також швидке реагуванні на популярні світові тренди.

Нагадаємо, що до ТОП-5 вітчизняних виробників якісного алкоголю належать такі компанії: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф" ), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").