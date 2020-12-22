У скільки обійдеться українцю новорічний алкогольний кошик
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Держстат раніше повідомив про те, що ціни на алкоголь незначно, але зросли перед новорічними святами. УНН проаналізував, у скільки українцям обійдуться алкогольні новорічні покупки.
Так, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що в цьому році українці не переплатять істотно за алкоголь, в порівнянні з минулим роком.
"У цьому році радикальних змін цін не буде, вартість приблизно на рівні минулого року. Тому українці і не переплатять, і не зекономлять. Слід враховувати смакові уподобання українців і розмір їх гаманця", - підкреслив він.
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Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України підрахував, що пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться в 100 грн. Якщо ж стандартне шампанське приїлося, можливий варіант з різноманітними вітчизняними і зарубіжними альтернативами. Наприклад, винний газований напій Caprizo Bianco українського виробництва обійдеться в середньому 80 грн за 0,75 л, а ігристе Martini Asti затягне на 250 грн.
Держстат також повідомляє, що середня вартість найпопулярнішого українського новорічного алкоголю - горілки - 92,6 грн за 0,5. Наприклад, пляшка якісної горілки відомого українського бренду Prime World Class обійдеться в 91-100 грн за 0,5 л. У півтора рази більше - 170 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку "Шабо" 5-річної витримки.
Нагадаємо, раніше експерти назвали культовий український алкоголь на новорічному столі: шампанське і горілка.