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У скільки обійдеться українцю новорічний алкогольний кошик

Київ • УНН

 • 14344 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Держстат раніше повідомив про те, що ціни на алкоголь незначно, але зросли перед новорічними святами. УНН проаналізував, у скільки українцям обійдуться алкогольні новорічні покупки.

У скільки обійдеться українцю новорічний алкогольний кошик

Так, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що в цьому році українці не переплатять істотно за алкоголь, в порівнянні з минулим роком.

"У цьому році радикальних змін цін не буде, вартість приблизно на рівні минулого року. Тому українці і не переплатять, і не зекономлять. Слід враховувати смакові уподобання українців і розмір їх гаманця", - підкреслив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три правила від експерта: як не купити алкогольну підробку на новорічний стіл

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" на основі даних Державної служби статистики України підрахував, що пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться в 100 грн. Якщо ж стандартне шампанське приїлося, можливий варіант з різноманітними вітчизняними і зарубіжними альтернативами. Наприклад, винний газований напій Caprizo Bianco українського виробництва обійдеться в середньому 80 грн за 0,75 л, а ігристе Martini Asti затягне на 250 грн.

Держстат також повідомляє, що середня вартість найпопулярнішого українського новорічного алкоголю - горілки - 92,6 грн за 0,5. Наприклад, пляшка якісної горілки відомого українського бренду Prime World Class обійдеться в 91-100 грн за 0,5 л. У півтора рази більше - 170 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку "Шабо" 5-річної витримки.

Нагадаємо, раніше експерти назвали культовий український алкоголь на новорічному столі: шампанське і горілка.

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