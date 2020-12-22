Во сколько обойдется украинцам новогодняя алкогольная корзина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Госстат ранее сообщил о том, что цены на алкоголь незначительно, но выросли перед новогодними праздниками. УНН проанализировал, во сколько украинцам обойдутся алкогольные новогодние покупки.
Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в этом году украинцы не переплатят существенно за алкоголь, по сравнению с прошлым годом.
"В этом году радикальных изменений цен не будет, стоимость примерно на уровне прошлого года. Поэтому украинцы и не переплатят, и не сэкономят. Следует учитывать вкусовые предпочтения украинцев и размер их кошелька", - подчеркнул он.
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Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины подсчитал, что бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. Если же стандартное шампанское приелось, возможен вариант с различными отечественными и зарубежными альтернативами. Например, винный газированный напиток Caprizo Bianco украинского производства обойдется в среднем 80 грн за 0,75 л, а игристое Martini Asti потянет на 250 грн.
Госстат также сообщает, что средняя стоимость популярного украинского новогоднего алкоголя - водки - 92,6 грн за 0,5. Например, бутылка качественной водки известного украинского бренда Prime World Class обойдется в 91-100 грн за 0,5 л. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.
Напомним, ранее эксперты назвали культовый украинский алкоголь на новогоднем столе: шампанское и водка.