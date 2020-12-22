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Во сколько обойдется украинцам новогодняя алкогольная корзина

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. Госстат ранее сообщил о том, что цены на алкоголь незначительно, но выросли перед новогодними праздниками. УНН проанализировал, во сколько украинцам обойдутся алкогольные новогодние покупки.

Во сколько обойдется украинцам новогодняя алкогольная корзина

Так, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что в этом году украинцы не переплатят существенно за алкоголь, по сравнению с прошлым годом.

"В этом году радикальных изменений цен не будет, стоимость примерно на уровне прошлого года. Поэтому украинцы и не переплатят, и не сэкономят. Следует учитывать вкусовые предпочтения украинцев и размер их кошелька", - подчеркнул он.

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Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины подсчитал, что бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. Если же стандартное шампанское приелось, возможен вариант с различными отечественными и зарубежными альтернативами. Например, винный газированный напиток Caprizo Bianco украинского производства обойдется в среднем 80 грн за 0,75 л, а игристое Martini Asti потянет на 250 грн.

Госстат также сообщает, что средняя стоимость популярного украинского новогоднего алкоголя - водки - 92,6 грн за 0,5. Например, бутылка качественной водки известного украинского бренда Prime World Class обойдется в 91-100 грн за 0,5 л. В полтора раза больше - 170 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Напомним, ранее эксперты назвали культовый украинский алкоголь на новогоднем столе: шампанское и водка.

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