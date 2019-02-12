Украинского баскетболиста признали "MVP" тура чемпионата Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Мощный форвард “Бреогана” Владимир Герун стал “MVP” 20-го тура сильнейшего баскетбольного чемпионата Европы — Испании, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Игрок национальной сборной Украины провел мощный матч, в котором его команда дома победила “Мурсию” — 77:73.
Выйдя в старте Герун сыграл 25 минут, набрал 20 очков (6/7 двухочковых, 8/9 штрафных), сделал 10 подборов (7 на чужом щите) и 3 блок-шота, заработав на себе 6 фолов. Рейтинг эффективности украинца составил 37 баллов.
Добавим также, Герун попал в расширенный состав сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2019 против Черногории и Словении.