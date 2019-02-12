Українського баскетболіста визнали "MVP" туру чемпіонату Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Потужний форвард “Бреогана” Володимир Герун став “MVP” 20-го туру найсильнішого баскетбольного чемпіонату Європи — Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Гравець національної збірної України провів потужний матч, в якому його команда вдома перемогла “Мурсію” — 77:73.
Вийшовши у старті Герун відіграв 25 хвилин, набрав 20 очок (6/7 двоочкових, 8/9 штрафних), зробив 10 підбирань (7 на чужому щиті) та 3 блок-шоти, заробивши на собі 6 фолів. Рейтинг ефективності українця склав 37 балів.
Додамо також, Герун потрапив до розширеного складу збірної України на матчі відбору ЧС-2019 проти Чорногорії та Словенії.