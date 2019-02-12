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Українського баскетболіста визнали "MVP" туру чемпіонату Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Потужний форвард “Бреогана” Володимир Герун став “MVP” 20-го туру найсильнішого баскетбольного чемпіонату Європи — Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Гравець національної збірної України провів потужний матч, в якому його команда вдома перемогла “Мурсію” — 77:73.

Вийшовши у старті Герун відіграв 25 хвилин, набрав 20 очок (6/7 двоочкових, 8/9 штрафних), зробив 10 підбирань (7 на чужому щиті) та 3 блок-шоти, заробивши на собі 6 фолів. Рейтинг ефективності українця склав 37 балів.

Додамо також, Герун потрапив до розширеного складу збірної України на матчі відбору ЧС-2019 проти Чорногорії та Словенії.

Українські Національні Новини

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