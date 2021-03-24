Украинский YouTube в условиях пандемии: какой контент был наиболее популярным

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 49101 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 68003 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108990 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144619 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195559 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193426 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279629 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 327617 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157869 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143160 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украинский YouTube в условиях пандемии: какой контент был наиболее популярным

Украинский YouTube в условиях пандемии: какой контент был наиболее популярным

Киев  •  УНН

 • 47933 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В течение последнего года количество украинских каналов из 100 тысячами подписчиков и более возросло на 35%, а каналов с 1 миллионом подписчиков и более на 45%. Какой контент интересовал украинцев в течение года в условиях пандемии рассказывает УНН со ссылкой на Google-блог.

Детали

Несмотря на то, что в течение последнего года большинство людей была вынуждена оставаться дома, большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома. Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%.

Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире вырос в 10 раз за 3 года, а зрители смотрят прямые трансляции в 4 раза дольше, чем обычные видео.

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабря 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей в локальном туристическом контенте — видео о походах и рафтинг выросли в просмотрах более чем на 80%.

Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент посвященный рыбоводству — время просмотра соответствующих видео вырос на 50% в декабря 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.

Дополнительно

“Викимедиа Украина” назвала самые популярные статьи русскоязычного раздела Википедии в 2020 году. Список возглавила статья “Украина”, которая получила более 850 000 просмотров за год. В ТОП-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирус.

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