Украинский YouTube в условиях пандемии: какой контент был наиболее популярным

Детали

Несмотря на то, что в течение последнего года большинство людей была вынуждена оставаться дома, большую популярность в мире получил контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать, не выходя из дома. Так, ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%.

Время просмотра прямых трансляций на YouTube в мире вырос в 10 раз за 3 года, а зрители смотрят прямые трансляции в 4 раза дольше, чем обычные видео.

В украинском сегменте YouTube во время пандемии возникли достаточно уникальные тренды. Так, в декабря 2020 года образовательный контент (физика, математика и химия) в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого. Значительно возрос интерес зрителей в локальном туристическом контенте — видео о походах и рафтинг выросли в просмотрах более чем на 80%.

Одним из самых интересных трендов в украинском YouTube во время пандемии стал контент посвященный рыбоводству — время просмотра соответствующих видео вырос на 50% в декабря 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.

Дополнительно

“Викимедиа Украина” назвала самые популярные статьи русскоязычного раздела Википедии в 2020 году. Список возглавила статья “Украина”, которая получила более 850 000 просмотров за год. В ТОП-25 вошли три статьи о пандемии и коронавирус.