Український YouTube в умовах пандемії: який контент був найбільш популярним

Деталі

Зважаючи на те, що впродовж останнього року більшість людей була змушена залишатися вдома, значної популярності в світі набув контент, який допомагав людям вчитися, розвиватися та відпочивати, не виходячи з дому. Так, щоденні перегляди відео домашніх тренувань зросли на 340%, відео з медитаціями зросли у переглядах на 35%, а перегляд кулінарних каналів збільшився на 45%.

Час перегляду прямих трансляцій на YouTube в світі зріс в 10 разів за 3 роки, а глядачі дивляться прямі трансляції в 4 рази довше, ніж звичайні відео.

В українському сегменті YouTube під час пандемії виникли досить унікальні тренди. Так, у грудні 2020 року освітній контент (фізика, математика та хімія) в Україні дивилися на 50% активніше, ніж за рік до цього. Значно зросла зацікавленість глядачів у локальному туристичному контенті — відео про походи і рафтинг зросли у переглядах більше ніж на 80%.

Одним з найцікавіших трендів в українському YouTube під час пандемії став контент присвячений рибництву — час перегляду відповідних відео зріс на понад 50% у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року.

Додатково

“Вікімедіа Україна” назвала найпопулярніші статті українськомовного розділу Вікіпедії у 2020 році. Список очолила стаття “Україна”, яка отримала понад 850 тисяч переглядів за рік. У ТОП-25 увійшло три статті про пандемію та коронавірус.