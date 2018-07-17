Украинский вратарь начал подготовку к сезону в составе "Реала"

После традиционных медицинских тестов игроки "Королевского клуба", среди которых был и украинский новичок команды Лунин, провели первую тренировку под руководством Хулена Лопетеги.

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До конца июля мадридцы будут заниматься в Испании, после чего отправятся в турне по США.

Отметим, что за океаном у "Реала" запланировано три товарищеских матча. 1 августа в Майами испанцы встретятся с английским "Манчестер Юнайтед", 5-го в Ландовери сыграют с туринским "Ювентусом", а 8-го в Ист-Ратерфорд - с итальянской "Ромой".