Український воротар розпочав підготовку до сезону у складі "Реалу"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Футболісти мадридського "Реалу", до якого цього літа перейшов воротар збірної України Андрій Лунін, розпочали активну підготовку до сезону-2018/2019. Про це інформує Федерація футболу України, передає УНН.
Після традиційних медичних тестів гравці "Королівського клубу", серед яких був і український новачок команди Лунін, провели перше тренування під керівництвом Хулена Лопетегі.
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До кінця липня мадридці займатимуться в Іспанії, після чого вирушать у турне по США.
Зазначимо, що за океаном у "Реалу" заплановано три товариські матчі. 1 серпня в Майамі іспанці зустрінуться з англійським "Манчестер Юнайтед", 5-го в Ландовері зіграють з туринським "Ювентусом", а 8-го в Іст-Ратерфорді — з італійською "Ромою".