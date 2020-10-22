Украинский теннисный дуэт вышел в полуфинал турнира в Стамбуле

Украинцы в напряженной борьбе одолели Хантера Риза и Яна Зилински - 6:4, 4:6, 10:4.

В полуфинале их соперники еще не определились, но в случае победы дуэта Бехар/Эскобар, украинские теннисисты будут соревноваться с лидерами посева.

Напомним, что мужская сборная Украины победила в матчевой встрече Кубка Дэвиса.