Украинский теннисный дуэт вышел в полуфинал турнира в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Украинцы в напряженной борьбе одолели Хантера Риза и Яна Зилински - 6:4, 4:6, 10:4.
В полуфинале их соперники еще не определились, но в случае победы дуэта Бехар/Эскобар, украинские теннисисты будут соревноваться с лидерами посева.
Напомним, что мужская сборная Украины победила в матчевой встрече Кубка Дэвиса.