Український тенісний дует вийшов у півфінал турніру в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов вийшли у півфінал парного розряду на турнірі у Стамбулі, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Українці у напруженій боротьбі здолали опір Хантера Різа й Яна Зілінскі — 6:4, 4:6, 10:4.
У півфіналі їх суперники ще не визначилися, але у разі перемогу дуету Бехар/Ескобар, українські тенісисти змагатимуться із лідерами посіву.
Нагадаємо, що чоловіча збірна України перемогла в матчевій зустрічі Кубку Девіса.