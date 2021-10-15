Украинский теннисист пробился в финал турнира в Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинский теннисист Денис Молчанов выступать в финальном матче парной сетки на турнире "ATP Challenger Tour" в испанском городе Аликанте, информирует УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".
Детали
В 1/2 финала украинско-испанская пара, посеянная под третьим номером, одержала победу над дуэтом Дживан Недунчежиян / Пурав Раджа из Индии — 6:4, 6:4.
Соперники провели на корте 1 час и 15 минут. Молчанов и Вега-Эрнандес записали в свой актив три брейка, а на подаче проиграли один гейм.
Для Молчанова это будет десятый финал в парном разряде в этом году. На “Челленджере” украинец в текущем сезоне выиграл 4-х трофеи.
Что предшествовало этому
Свитолина завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллс.