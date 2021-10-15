Український тенісист пробився до фіналу турніру в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Український тенісист Денис Молчанов виступатиме у фінальному матчі парної сітки на турнірі "ATP Challenger Tour" в іспанському місті Аліканте, інформує УНН з посиланням на сайт "Великого тенісу України".
Деталі
В 1/2 фіналу українсько-іспанська пара, посіяна під третім номером, здобула перемогу над дуетом Дживан Недунчежіян/Пурав Раджа з Індії – 6:4, 6:4.
Суперники провели на корті 1 годину і 15 хвилин. Молчанов і Вега-Ернандес записали в свій актив три брейки, а на подачі програли один гейм.
Для Молчанова це буде десятий фінал у парному розряді в цьому році. На "Челленджері" українець в поточному сезоні виграв 4-ри трофеї.
Що передувало цьому
Світоліна завершила виступи на турнірі в Індіан-Веллс.