Український тенісист пробився до фіналу турніру в Іспанії

Деталі

В 1/2 фіналу українсько-іспанська пара, посіяна під третім номером, здобула перемогу над дуетом Дживан Недунчежіян/Пурав Раджа з Індії – 6:4, 6:4.

Суперники провели на корті 1 годину і 15 хвилин. Молчанов і Вега-Ернандес записали в свій актив три брейки, а на подачі програли один гейм.

Для Молчанова це буде десятий фінал у парному розряді в цьому році. На "Челленджері" українець в поточному сезоні виграв 4-ри трофеї.

Що передувало цьому

Світоліна завершила виступи на турнірі в Індіан-Веллс.