Світоліна завершила виступи на турнірі в Індіан-Веллс: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вийти у чвертьфінал турніру WTA-1000 “BNP Paribas” в Індіан-Веллс (США), інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У матчі четвертого кола українка, посіяна під 4 номером, програла 19-й ракетці турніру Джесіці Пегула — 1:6, 1:6.
Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин. На рахунку українки 3 ейси і 7 подвійних помилок. Світоліна відіграла 9 брейкпойнтів, але сама не змогла заробити жодного.
Сказано, що українка грала з травмою стегна і допустила невластиві для себе 27 невимушених помилок за 14 геймів зустрічі.
Доповнення
Для Пегули це сьома перемога над тенісисткою топ-10 в сезоні.