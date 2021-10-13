Світоліна завершила виступи на турнірі в Індіан-Веллс: відомі деталі

Деталі

У матчі четвертого кола українка, посіяна під 4 номером, програла 19-й ракетці турніру Джесіці Пегула — 1:6, 1:6.

Поєдинок тривав 1 годину 8 хвилин. На рахунку українки 3 ейси і 7 подвійних помилок. Світоліна відіграла 9 брейкпойнтів, але сама не змогла заробити жодного.

Сказано, що українка грала з травмою стегна і допустила невластиві для себе 27 невимушених помилок за 14 геймів зустрічі.

Доповнення

Для Пегули це сьома перемога над тенісисткою топ-10 в сезоні.