Свитолина завершила выступления на турнире в Индиан-Уэллс: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 "BNP Paribas" в Индиан-Уэллс (США), информирует УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче четвертого круга украинка, посеянная под 4 номером, проиграла 19-й ракетке турнира Джессике Пегула - 1: 6, 1: 6.
Поединок длился 1:00 8 минут. На счету Украинские 3 эйса и 7 двойных ошибок. Свитолина отыграла 9 брейкпойнтив, но сама не смогла заработать ни одного.
Сказано, что украинка играла с травмой бедра и допустила несвойственные для себя 27 невынужденных ошибок за 14 геймов встречи.
Дополнение
Для Пегула это седьмая победа над теннисисткой топ-10 в сезоне.