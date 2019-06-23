Украинский стрелок стал вице-чемпионом Европейских игр в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Во второй день соревнований ИИ Европейских игр, которые продолжаются в Беларуси, украинские спортсмены продолжают медальную ходу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров принес Украине серебряную медаль, а вместе с этим получил лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020.
"Очень рад, что сегодня стал вторым и вместе с серебряной медалью завоевал лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020. На мой взгляд, Европейские игры по своему уровню идут вслед за Олимпийскими играми. На этом престижном спортивном форуме европейские спортсмены имеют прекрасную возможность в очередной раз проверить свои силы, продемонстрировать мастерство и обменяться опытом ", - отметил Омельчук.
Напомним, что вчера Украина завершила соревновательный день является и-2019 в топ-4 медального зачета.