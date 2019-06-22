Україна увійшла до топ-4 збірних після змагального дня Європейських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. За підсумками першого офіційного змагального дня ІІ Європейських ігор в Мінську стала відома положення збірних в таблиці медального заліку, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Заключну медаль ігрового дня Україні принесла самбістка Анастасія Сапсай у категорії понад 80 кг. У сутичці за чемпіонство їй протистояла самбістка з Грузії Елене Кебадзе, яку Анастасія впевнено перемогла з рахунком 4:0.
Таким чином, "жовто-блакитні" мають загалом шість нагород – 3 "золоті", 2 "срібні", 1 "бронзову".
У загальному медальному заліку Україна посідає четверту позицію та поступається лише Росії (18 медалей серед яких 9 "золотих"), Біларусі (14, 4 "золоті" ) та Грузії (10, 4 "золоті").
Відзначимо, що в даний день були розіграні 24 комплекти нагород.