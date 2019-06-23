Український стрілець став віце-чемпіоном Європейських ігор в Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. У другий день змагань ІІ Європейських ігор, які тривають в Білорусі, українські спортсмени продовжують медальну ходу, передає УНН з посиланням на прес-службу НОК України.
Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів приніс Україні срібну медаль, а разом з цим здобув ліцензію на Олімпійські ігри у Токіо-2020.
"Дуже радий, що сьогодні став другим й разом зі срібною медаллю виборов ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо-2020. На мій погляд, Європейські ігри за своїм рівнем йдуть слідом за Олімпійськими іграми. На цьому престижному спортивному форумі європейські спортсмени мають чудову змогу в чергове перевірити свої сили, продемонструвати майстерність та обмінятися досвідом", - наголосив Омельчук.
Нагадаємо, що вчора Україна завершила змагальний день ЄІ-2019 в топ-4 медального заліку.