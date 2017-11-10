Украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме

"Я разговаривала с его мамой, она ездила к нему недавно, и он действительно находится в очень тяжелом состоянии. Его забирали в психиатрическую клинику, так напичкали лекарствами, он 6 дней провел в коме, у него пролежни. Мама очень огорчается, говорит, что, может быть, сейчас его еще можно спасти, чтобы любой ум у него остался ... Речь идет о сохранении жизни ", - сказала Афанасьева.

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Напомним, политзаключенного Станислава Клых этапировали в Верхнеуральськ .