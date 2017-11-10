Украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Состояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось, он находился в коме шесть дней. Об этом рассказала гражданская активистка Ольга Афанасьева на Радио Крим.Реалии, передает УНН.
"Я разговаривала с его мамой, она ездила к нему недавно, и он действительно находится в очень тяжелом состоянии. Его забирали в психиатрическую клинику, так напичкали лекарствами, он 6 дней провел в коме, у него пролежни. Мама очень огорчается, говорит, что, может быть, сейчас его еще можно спасти, чтобы любой ум у него остался ... Речь идет о сохранении жизни ", - сказала Афанасьева.
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Напомним, политзаключенного Станислава Клых этапировали в Верхнеуральськ .