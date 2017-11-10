Украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 4695 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 29055 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 56134 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 75449 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 81656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80560 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63918 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100197 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100767 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 132374 просмотра

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Украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме

Украинский политзаключенный Клых в России провел шесть дней в коме

Киев  •  УНН

 • 13979 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Состояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось, он находился в коме шесть дней. Об этом рассказала гражданская активистка Ольга Афанасьева на Радио Крим.Реалии, передает УНН.

"Я разговаривала с его мамой, она ездила к нему недавно, и он действительно находится в очень тяжелом состоянии. Его забирали в психиатрическую клинику, так напичкали лекарствами, он 6 дней провел в коме, у него пролежни. Мама очень огорчается, говорит, что, может быть, сейчас его еще можно спасти, чтобы любой ум у него остался ... Речь идет о сохранении жизни ", - сказала Афанасьева.

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Напомним, политзаключенного Станислава Клых этапировали в Верхнеуральськ .

Украинские Национальные Новости

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