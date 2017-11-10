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Український політв'язень Клих в Росії пробув шість днів у комі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Стан здоров'я ув'язненого в Росії українця Станіслава Клиха різко погіршився, він перебував у комі шість днів. Про це розповіла громадянська активістка Ольга Афанасьєва на Радіо Крим.Реалії, передає УНН.

"Я розмовляла з його мамою, вона їздила до нього недавно, і він дійсно перебуває в дуже важкому стані. Його забирали до психіатричної клініки, так напхали ліками, що він 6 днів провів в комі, у нього пролежні. Мама дуже засмучується, каже, що, може бути, зараз його ще можна врятувати, щоб хоч якийсь розум у нього залишився ... Йдеться про збереження життя", – сказала Афанасьєва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Політв’язня Клиха відвідала матір

Нагадаємо, політв'язня Станіслава Клиха етапували у Верхнєуральськ.

Українські Національні Новини

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