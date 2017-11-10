Український політв'язень Клих в Росії пробув шість днів у комі

"Я розмовляла з його мамою, вона їздила до нього недавно, і він дійсно перебуває в дуже важкому стані. Його забирали до психіатричної клініки, так напхали ліками, що він 6 днів провів в комі, у нього пролежні. Мама дуже засмучується, каже, що, може бути, зараз його ще можна врятувати, щоб хоч якийсь розум у нього залишився ... Йдеться про збереження життя", – сказала Афанасьєва.

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Нагадаємо, політв'язня Станіслава Клиха етапували у Верхнєуральськ.