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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Украинский пловец стал автором мирового рекорда по плаванию и получил лицензию на ОИ-2020

Киев • УНН

 • 17339 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. По итогам соревновательного дня "22nd Luxembourg Euro Meet 2020" украинцы поднялись на пьедестал почета, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию плвання Украины.

Украинский пловец стал автором мирового рекорда по плаванию и получил лицензию на ОИ-2020

Владислав Бухов установил Юниорский рекорд мира и Европы на дистанции 50м баттерфляй — 23,14 с. Он на втором месте, и лишь 7 сотых секунды проиграл нашем Андрею Говорову, победивший на своей коронной дистанции с результатом 23,07. Сергей Шевцов на 5-м месте — 23,97.

Также Бухов выполнил норматив лицензии А на Олимпиаду в Токио.

Отметим, что Михаил Романчук выиграл на дистанции 1500 м вольным стилем — 14: 53,38 и установил новый рекорд соревнований. Дарина Зевина стала победительницей на 100 на спине — 1:01,26.

Украинские Национальные Новости

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