Український плавець став автором світового рекорду з плавання та отримав ліцензію на ОІ-2020

Владислав Бухов встановив Юніорський рекорд світу та Європи на дистанції 50м батерфляй – 23,14 с. Він на другому місці, та лише 7 сотих секунди програв нашому Андрію Говорову, який переміг на своїй коронній дистанції з результатом 23,07. Сергій Шевцов на 5-му місці - 23,97.

Також Бухов виконав норматив ліцензії А на Олімпіаду в Токіо.

Відзначимо, що Михайло Романчук виграв на дистанції 1500 м вільним стилем – 14:53,38 та встановив новий рекорд змагань. Дарина Зевіна стала переможницею на 100 на спині – 1:01,26.