Украинский самолет АН-124 "Руслан" доставил гуманитарный груз в США

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вчера, 24-го апреля украинский самолет "Авиалиний Антонова" Ан-124 "Руслан" доставил медицинские средства в Хьюстон в Техасе. Рейс вылетел из китайского Шанхая, с грузом средств индивидуальной защиты, медикаментов, антисептиков, аппаратов искусственной вентиляции легких. На очереди - такой же рейс в Орландо во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Flight Radar 24 и издание "Голос Америки".