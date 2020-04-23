До України прибув літак "Мрія" із медичним вантажем з КНР

Так, прибуття до України транспортного літака АН-225 "Мрія" з медичним вантажем транслювала у себе пресслужба Офісу президента і ДП "Антонов". Деталі щодо вантажу поки не повідомляються.

Зустрічали борт Президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр інфраструктури Владислав Криклій та ряд інших посадовців.

Як повідомлялося раніше в УНН, український літак "Мрія" доставить медичне обладнання із Азії у США.