В Украину прибыл самолет "Мрия" с медицинским грузом из КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Транспортный самолет Ан-225 "Мрия" с медицинским грузом прибыл в Украину из КНР. Соответствующее видео разместила на своей странице в Facebook пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.
Прибытие в Украину транспортного самолета АН-225 "Мрия" с медицинским грузом транслировали у себя пресс-служба Офиса президента и ГП "Антонов". Детали доставки груза пока не соощаются.
Встречали борт Президент Украины Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр инфраструктуры Владислав Криклий и ряд других должностных лиц.
Как сообщалось ранее в УНН, украинский самолет "Мрия" доставит медицинское оборудование с Азии в США.