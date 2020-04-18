Український літак “Мрія” доставить медичне обладнання із Азії у США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Наступного місяця український літак “Мрія” доставить медичне обладнання та предмети індивідуального захисту з Азії до США. Про це повідомив заступник директора “Антонова” Віталій Шост, передає УНН із посиланням на BuzzFeed.
“Протягом наступного місяця... "Антонов“ відправить свої гігантські літаки Ан-225 "Мрія“ і Ан-124 "Руслан“ як мінімум на 11 рейсів з азіатських країн в США”, — пише видання.
Зазначається, що перший рейс планується з Шанхая до міста Коламбус у штаті Огайо.
Керівник “Укроборонпрому” Айварас Абромавічус повідомляє, що окрім захисних масок, костюмів та дезінфекційних засобів, деякі поставки можуть включати апарати штучної вентиляції легень.
Раніше повідомлялося, що найбільший у світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” вирушив у перший рейс після модернізації — до КНР за медобладнанням та іншими засобами боротьби з COVID-19.