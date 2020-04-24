Український літак АН-124 “Руслан” доставив гуманітарний вантаж до США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вчора, 24-го квітня український літак “Авіаліній Антонова” АН-124 “Руслан” доставив медичні засоби до Г’юстона в Техасі. Рейс вилетів із китайського Шанхаю, з вантажем засобів індивідуального захисту, медикаментів, антисептиків, апаратів штучної вентиляції легень. На черзі — такий самий рейс до міста Орландо у Флориді. Про це повідомляє УНН із посиланням на Flight Radar 24 та видання “Голос Америки”.
За даними сайту Flight Radar 24, український літак вже приземлився у Г'юстоні.
Це - перші з десяти гуманітарних рейсів української авіакомпанії, які заплановані до Сполучених Штатів. Згодом до суден АН-124 “Руслан” приєднається також найбільший у світі літак АН-225 “Мрія”, - розповів виданню заступник директора “Авіалінії Антонова” Віталій Шость.
“На початок травня в нас заплановані ще декілька рейсів, вони здебільшого плануються до Лос-Анджелеса. 14 травня до літаків АН-124 ще приєднається літак АН-225 “Мрія”, і ми його плануємо на столицю, Вашингтон. Ми працюємо через американських брокерів, тобто уряд США до нас не звертався. Наші літаки мають змогу завантажувати дуже великий об’єм таких товарів, бо зазвичай такі товари, я маю на увазі засоби індивідуального захисту і медичні прилади, не дуже важкі, але дуже об’ємні”, - розповів Віталій Шость.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До України прибув літак "Мрія" із медичним вантажем з КНР
Він додав, що “Авіалінії Антонова” ведуть переговори щодо доставки такого самого вантажу до Мексики, а з настанням пандемії в компанії було багато замовлень з європейських країн.