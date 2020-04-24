Український літак АН-124 “Руслан” доставив гуманітарний вантаж до США

ukru
16:58 • 73241 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 145853 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 243514 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 245515 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 244432 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229432 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199094 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185783 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146057 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150176 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
66 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139604 перегляди
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 29043 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 263740 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 74398 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 26525 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 243516 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 245516 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 244433 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229433 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 74398 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24569 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139604 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153513 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112906 перегляди
Актуальне
Український літак АН-124 “Руслан” доставив гуманітарний вантаж до США

Український літак АН-124 “Руслан” доставив гуманітарний вантаж до США

Київ • УНН

 • 20825 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вчора, 24-го квітня український літак “Авіаліній Антонова” АН-124 “Руслан” доставив медичні засоби до Г’юстона в Техасі. Рейс вилетів із китайського Шанхаю, з вантажем засобів індивідуального захисту, медикаментів, антисептиків, апаратів штучної вентиляції легень. На черзі — такий самий рейс до міста Орландо у Флориді. Про це повідомляє УНН із посиланням на Flight Radar 24 та видання “Голос Америки”.

За даними сайту Flight Radar 24, український літак вже приземлився у Г'юстоні.

Це - перші з десяти гуманітарних рейсів української авіакомпанії, які заплановані до Сполучених Штатів. Згодом до суден АН-124 “Руслан” приєднається також найбільший у світі літак АН-225 “Мрія”, - розповів виданню заступник директора “Авіалінії Антонова” Віталій Шость.

“На початок травня в нас заплановані ще декілька рейсів, вони здебільшого плануються до Лос-Анджелеса. 14 травня до літаків АН-124 ще приєднається літак АН-225 “Мрія”, і ми його плануємо на столицю, Вашингтон. Ми працюємо через американських брокерів, тобто уряд США до нас не звертався. Наші літаки мають змогу завантажувати дуже великий об’єм таких товарів, бо зазвичай такі товари, я маю на увазі засоби індивідуального захисту і медичні прилади, не дуже важкі, але дуже об’ємні”, - розповів Віталій Шость.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До України прибув літак "Мрія" із медичним вантажем з КНР

Він додав, що “Авіалінії Антонова” ведуть переговори щодо доставки такого самого вантажу до Мексики, а з настанням пандемії в компанії було багато замовлень з європейських країн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,348.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.80
Ethereum
$1,977.32