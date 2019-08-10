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Украинский КОРД и американский SWAT провели учения в аэропорту "Борисполь"

Украинский КОРД и американский SWAT провели учения в аэропорту "Борисполь"

Киев  •  УНН

 • 40582 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинский КОРД (Корпус Оперативно-Внезапной Действия) и американский SWAT (по аналагу которого создан КОРД) с оружием и спецсредствами задерживали преступников, доставали из горящих зданий, самолетов и вагонов поездов людей, которых незаконно лишили свободы — именно так выглядели комплексные отработки спецподразделений особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

“При содействии посольства США представители американского спецподразделения “SWAT” департамента полиции США продолжают активное сотрудничество с украинскими полицейскими особого назначения в сфере профессиональной подготовки. С 29 июля по 9 августа полицейские департамента “Корпус оперативно-внезапной действия”, работники региональных управлений полиции особого назначения, правоохранители Госпогранслужбы “Дозор” и сотрудники “ТОР” приняли участие в учениях, которые организовали и проводили представители американского спецподразделения “SWAT”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств, а также продемонстрировали образцы снаряжения спецназовцев.

“Тренинг состоял из теоретической и практической частей. Кроме новых знаний, полученных во время лекций, правоохранители рассматривали различные чрезвычайные происшествия. Отработка проходили на трех локациях: на территории международного аэропорта „Борисполь“, в центре специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел и в открытой местности”, — говорится в сообщении.

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Как рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко, целью проведения тренингов — есть комплексная отработка полицейскими тактики освобождения заложников и усовершенствования алгоритма действий спецназовцев во время таких нештатных ситуаций. “Во время имитированных сценариев спасения людей, которых злоумышленники незаконно лишили свободы, правоохранители имели возможность испытать свои силы на борту самолетов, в вагонах поездов и в многоэтажках”, — сказал Руденко.

Кроме освобождения заложников работники КОРД отрабатывали ситуации по предоставлению домедицинской помощи пострадавшим.

“Мы благодарны нашим иностранным коллегам за предоставленный на тренингах теоретический и практический опыт. Уверен, новые знания и регулярные отработки повысили уровень подготовки спецназовцев и в будущем полицейские смогут использовать приобретенный опыт при проведении спецопераций”, — добавил Руденко.

Добавляется, что в завершение тренинга спецназовцы получили сертификаты о прохождении обучения.

Напомним, военные из США построили для ВМС Украины морской операционный центр.

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