Украинский КОРД и американский SWAT провели учения в аэропорту "Борисполь"

КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинский КОРД (Корпус Оперативно-Внезапной Действия) и американский SWAT (по аналагу которого создан КОРД) с оружием и спецсредствами задерживали преступников, доставали из горящих зданий, самолетов и вагонов поездов людей, которых незаконно лишили свободы — именно так выглядели комплексные отработки спецподразделений особого назначения. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.