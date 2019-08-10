Український КОРД та американський SWAT провели навчання в аеропорту “Бориспіль”

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Український КОРД (Корпус Оперативно-Раптової Дії) та американський SWAT (за аналагом якого створений КОРД) зі зброєю та спецзасобами затримували злочинців, діставали з палаючих будівель, літаків і вагонів потягів людей, яких незаконно позбавили волі — саме так виглядали комплексні відпрацювання спецпідрозділів особливого призначення. Про це повідомляє прес-служба МВС, передає УНН

“За сприяння посольства США представники американського спецпідрозділу “SWAT” департаменту поліції США продовжують активну співпрацю з українськими поліцейськими особливого призначення у сфері професійної підготовки. З 29 липня по 9 серпня поліцейські департаменту “Корпус оперативно-раптової дії”, працівники регіональних управлінь поліції особливого призначення, правоохоронці Держприкордонслужби “ДОЗОР” і співробітники “ТОР” взяли участь у навчаннях, які організували та проводили представники американського спецпідрозділу “SWAT”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час занять іноземні колеги поділились зі спецназівцями новими тактичними прийомами застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів, а також продемонстрували зразки спорядження спецпризначенців.

“Тренінг складався з теоретичної та практичної частин. Окрім нових знань, отриманих під час лекцій, правоохоронці розглядали різноманітні надзвичайні події. Відпрацювання проходили на трьох локаціях: на території міжнародного аеропорту „Бориспіль“, у центрі спеціальної та фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ та у відкритій місцевості”, — йдеться у повідомленні.

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Як розповів заступник голови Національної поліції України Олексій Руденко, метою проведення тренінгів — є комплексне відпрацювання поліцейськими тактики звільнення заручників та удосконалення алгоритму дій спецпризначенців під час таких нештатних ситуацій. “Під час імітованих сценаріїв порятунку людей, яких зловмисники незаконно позбавили волі, правоохоронці мали змогу випробувати свої сили на борту літаків, у вагонах потягів та у багатоповерхівках”, — сказав Руденко.

Окрім визволення заручників працівники КОРД відпрацьовували ситуації з надання домедичної допомоги постраждалим.

“Ми вдячні нашим іноземним колегам за наданий на тренінгах теоретичний та практичний досвід. Впевнений, нові знання та регулярні відпрацювання підвищили рівень підготовки спецпризначенців і в майбутньому поліцейські зможуть використати набутий досвід під час проведення спецоперацій”, — додав Руденко.

Додається, що на завершення тренінгу спецназівці отримали сертифікати про проходження навчання.

Нагадаємо, військові із США збудували для ВМС України морський операційний центр.

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