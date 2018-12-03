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Украинский консул направил запрос о встрече с арестованными моряками

Украинский консул направил запрос о встрече с арестованными моряками

Киев  •  УНН

 • 8152 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Украинский консул в Москве направил в МИД России запрос о встрече с арестованными украинскими моряками. Об этом в Facebook сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и в администрации следственных изоляторов "Лефортово" и "Матросская тишина" о возможности посетить украинцев консулом наших военнопленных, в том числе, раненых", - написала Денисова.

По ее словам, завтра утром консульские сотрудники будут выяснять информацию относительно внутренне тюремных счетов, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств, о чем семьям военнопленных будет сообщено отдельно.

Ранее в РФ сообщили, что моряки, находящиеся в больничном изоляторе "Матросской тишины", уже встают и самостоятельно передвигаются.

Напомним, по состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, Европейский суд по правам человека в не получил от Москвы информации о захваченных Россией моряках.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.

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