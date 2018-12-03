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The Washington Post

Український консул направив запит про зустріч з арештованими моряками

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Український консул у Москві направив до МЗС Росії запит про зустріч із заарештованими українськими моряками. Про це у Facebook повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Український консул направив запит про зустріч з арештованими моряками

“Отримала інформацію від консульства України у Москві про те, що його співробітники направили офіційні запити до МЗС Російської Федерації та до адміністрацій слідчих ізоляторів „Лефортово“ та „Матросская тишина“ щодо можливості відвідати українським консулом наших військовополонених, в тому числі, поранених”, — написала Денісова.

За її словами, завтра зранку консульські співробітники будуть з’ясовувати інформацію щодо внутрішньотюремних рахунків, які начебто відкриті для українських моряків, та про порядок переведення на них коштів, про що родинам військовополонених буде повідомлено окремо.

Раніше у РФ повідомили, що моряки, які перебувають у лікарняному ізоляторі “Матросской тишины”, вже встають і самостійно пересуваються.

Нагадаємо, станом на 18:00 понеділка, 3 грудня, Європейський суд з прав людини у не отримав від Москви інформації про захоплених Росією моряків.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

ЄСПЛ зобов’язав Росію надати інформацію про українських моряків.

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