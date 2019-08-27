Украинский хоккеист стал игроком двукратного чемпиона Федеральной лиги США

Воспитанник харьковского хоккея провел четыре сезона в клубах “GMHL”, где в 163 матчах забросил 46 шайб, отдал 71 результативную передачу и набрал 321 штрафную минуту.

Отметим, что в сезоне 2016/17 Блохин стал обладателем серебряных медалей “GMHL”, а новый клуб украинца — “Уотертаун Вулфс” — становился чемпионом Федеральной хоккейной лиги в 2015 и 2017 годах.

Добавим также, предыдущей кампании новый клуб Блохина уступил в полуфинальной серии плей-офф Федеральной лиги США.