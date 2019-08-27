Український хокеїст став гравцем двократного чемпіона Федеральної ліги США
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Хокейний клуб Федеральній хокейної ліги (FHL, США) "Вотертаун Вулфс" уклав контракт з габаритним українським нападаючим Ярославом Блохіним, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Вихованець харківського хокею провів чотири сезони в клубах "GMHL", де в 163 матчах закинув 46 шайб, віддав 71 результативну передачу і набрав 321 штрафну хвилину.
Відзначимо, що в сезоні 2016/17 Блохін став володарем срібних медалей "GMHL", а новий клуб українця – "Вотертаун Вулфс" - ставав чемпіоном Федеральної хокейної ліги в 2015 та 2017 років роках.
Додамо також, попередньої кампанії новий клуб Блохіна поступився у півфінальній серії плей-офф Федеральної ліги США.