Український хокеїст став гравцем двократного чемпіона Федеральної ліги США

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Хокейний клуб Федеральній хокейної ліги (FHL, США) "Вотертаун Вулфс" уклав контракт з габаритним українським нападаючим Ярославом Блохіним, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.

Вихованець харківського хокею провів чотири сезони в клубах "GMHL", де в 163 матчах закинув 46 шайб, віддав 71 результативну передачу і набрав 321 штрафну хвилину.

Відзначимо, що в сезоні 2016/17 Блохін став володарем срібних медалей "GMHL", а новий клуб українця – "Вотертаун Вулфс" - ставав чемпіоном Федеральної хокейної ліги в 2015 та 2017 років роках.

Додамо також, попередньої кампанії новий клуб Блохіна поступився у півфінальній серії плей-офф Федеральної ліги США.

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Українські Національні Новини

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