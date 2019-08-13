Украинский гроссмейстер стал победителем чемпионата США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Винницкий гроссмейстер Илья Нижник праздновал победу на 120-м открытом чемпионате США, финишировавший в Орландо, сообщает УНН со ссылкой на сообщество в Facebook "Украинские шахматы".
Наш земляк набрал 8 очков из 9-ти возможных и единолично занял первое место. Вторую строчку занял представитель Кубы Ласаро Брусон Батиста - 7,5 баллов. Тройку призеров замкнул 24-летний польский гроссмейстер Камиль Драгун (7,5).
Стоит отметить, что в турнире принимали участие 357 участников, среди которых 17 - гроссмейстеры.
Как сообщалось ранее, Нижник в прошлом году побеждал на турнире "Всемирного Опена" в США.