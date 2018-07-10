Український шахіст тріумфував на престижному турнірі в США

Наш земляк зіграв блискуче, набрав 7,5 очка з 9-ти і став одноосібно першим. Позаду залишилися 197 учасників, серед яких 31 гросмейстер.

Гарно зіграв і киянин Павло Воронцов — 6 очок (без поразок) і 19 місце. Ще два представника України — Євген Штембуляк (Женя Штембуляк) і Денис Шмєльов — на 35 і 41 місцях відповідно.

Зазначимо, що срібна медаль відправилась до представника Куби Лазаро Брузона Батісти, а “бронза” — росіянину Алексу Шимарову.

Нагадаємо, що раніше Нижник вигравав відкриту першість США.