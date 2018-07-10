Украинский шахист победил на престижном турнире в США
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Винницкий гроссмейстер Илья Нижник стал победителем 46-го Всемирного опена (World Open 2018), который прошел в Филадельфии, сообщает УНН со ссылкой на сообщество “Украинские шахматы”.
Наш земляк сыграл блестяще, набрал 7,5 очка из 9-ти и стал единолично первым. Позади остались 197 участников, среди которых 31 гроссмейстер.
Хорошо сыграл и киевлянин Павел Воронцов — 6 очков (без поражений) и 19 место. Еще два представителя Украины — Евгений Штембуляк (Женя Штембуляк) и Денис Шмельов — на 35 и 41 местах соответственно.
Отметим, что серебряная медаль отправилась к представителю Кубы Лазаро Брузона Батисты, а “бронза” — россиянину Алексу Шимарову.
Напомним, что ранее Нижник выигрывал открытое первенство США.