Украинский шахист победил на престижном турнире в США

Наш земляк сыграл блестяще, набрал 7,5 очка из 9-ти и стал единолично первым. Позади остались 197 участников, среди которых 31 гроссмейстер.

Хорошо сыграл и киевлянин Павел Воронцов — 6 очков (без поражений) и 19 место. Еще два представителя Украины — Евгений Штембуляк (Женя Штембуляк) и Денис Шмельов — на 35 и 41 местах соответственно.

Отметим, что серебряная медаль отправилась к представителю Кубы Лазаро Брузона Батисты, а “бронза” — россиянину Алексу Шимарову.

Напомним, что ранее Нижник выигрывал открытое первенство США.