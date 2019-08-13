Український гросмейстер став переможцем чемпіонату США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Вінницький гросмейстер Ілля Нижник святкував перемогу на 120-му відкритому чемпіонаті США, що фінішував у Орландо, повідомляє УНН з посиланням на спільноту у Facebook "Українські шахи".
Наш земляк набрав 8 очок з 9-ти можливих і одноосібно посів перше місце. Другий рядок посів представник Куби Ласаро Брусон Батіста – 7,5 балів. Трійку призерів замкнув 24-річний польський гросмейстер Каміль Драгун (7,5).
Варто відзначити, що в турнірі брали участь 357 учасників, серед яких 17 - гросмейстери.
Як повідомлялося раніше, Нижник минулого року перемагав на турнірі "Світового опена" в США.