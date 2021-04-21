Украинский форвард забил девятый гол в сезоне турецкой Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украинский нападающий ФК “Коньяспор” Артем Кравец принял участие в результативном противостоянии турецкой Суперлиги 36-го тура против “Ризеспор” другого Украинский Николая Морозюка, передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
Портной вышел на замену на 76-й минуте поединка при счете 2: 4. На 86-й минуте украинец установил окончательный счет встречи, замкнув головой подачу с левого фланга от Амара Рахмановича. Итоговый результат 3: 5 в пользу “Ризеспор”.
Другой украинский защитник Морозюк провел на поле весь матч.
Заметим, что Кравец отличился девятым голом в составе турецкого клуба в этом сезоне.
Дополнение
“Коньяспор” с 41-м очком идет тринадцатым в чемпионате, а “Ризеспор” (42) расположился на 11-м месте.