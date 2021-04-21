Український форвард забив дев'ятий гол в сезоні турецької Суперліги

Деталі

Кравець вийшов на заміну на 76-й хвилині поєдинку за рахунку 2:4. На 86-й хвилині українець встановив остаточний рахунок зустрічі, замкнувши головою подачу з лівого флангу від Амара Рахмановича. Підсумковий результат 3:5 на користь “Різеспора”.

Інший український захисник Морозюк провів на полі весь матч.

Зауважимо, що Кравець відзначився дев’ятим голом у складі турецького клубу в цьому сезоні.

Доповнення

“Коньяспор” із 41-м очком йде тринадцятим в чемпіонаті, а “Різеспор” (42) розташувався на 11-му місці.