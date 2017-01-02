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Украинский форвард М.Девич покинул состав ФК "Рубин"

Украинский форвард М.Девич покинул состав ФК "Рубин"

Киев • УНН

 • 11195 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Казанский "Рубин" расстался с украинским нападающим Марко Девичем. Наш соотечественник попал в перечень отзаявленных игроков на официальном сайте РФПЛ, передает УНН.

Контракт Девича с "Рубином" закончился в декабре, и клуб не стал его продлевать.

Отметим, что в текущем сезоне 33-летний футболист линии атаки провел десять матчей за "Рубин" и забил два мяча.

Примечательно, что российский "Урал" отзаявил аргентинского защитника Пабло Фонтанелло, который в период с 2011 по 2014 годы провел более 50 матчей за одесский "Черноморец".

Напомним, что М.Девич в течение 10 лет (2004-2014) выступал в чемпионате Украины в ростере "Волыни", "Металлиста", "Шахтера" и провел 35 игр в футболке национальной команды Украины.

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