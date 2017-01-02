Український форвард М.Девіч покинув склад ФК "Рубін"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Казанський “Рубін” розлучився з українським нападником Марко Девічем. Наш співвітчизник потрапив до переліку відзаявлених гравців на офіційному сайті РФПЛ, передає УНН.
Контракт Девіча з “Рубіном” закінчився в грудні, і клуб не став його продовжувати.
Відзначимо, що у поточному сезоні 33-річний футболіст лінії атаки провів десять матчів за “Рубін” і забив два м’ячі.
Примітно, що російський “Урал” відзаявив аргентинського оборонця Пабло Фонтанелло, котрий у період з 2011 по 2014 роки провів більше 50 матчів за одеський “Чорноморець”.
Нагадаємо, що М.Девіч протягом 10 років (2004-2014) виступав у чемпіонаті України у ростерах “Волині”, “Металіста”, “Шахтаря” та провів 35 ігор у футболці національної команди України.