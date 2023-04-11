Украинский фильм "Памфир" собрал уже более 9 миллионов гривен

Цитата

"После третьего прокатного уикенда "Памфир" в кино посетило 64 322 зрителя, а кассовые сборы составили 9 512 206 грн.

Показы продолжаются, поэтому кто еще не успел — смотрите на большом экране убедительную, магнетическую и объемную историю, которая разворачивается в селе на Буковине", - написали в Госкино.

Дополнение

Режиссером и автором сценария фильма является Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

События фильма разворачиваются в западных областях Украины накануне традиционного карнавала Маланка. Памфир возвращается домой после длительного отсутствия, чтобы воссоединиться с семьей. Безусловная любовь семьи Памфира имеет побочное действие и заставляет его свернуть на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Производство фильма поддержали Государственное агентство Украины по вопросам кино, Польский Институт Кино (PISF), Французский национальный центр кино CNC (Aide aux cínemas du monde), Черновицкая областная государственная администрация и международные фонды Visions Sud Est, Hubert Bals Fund и Goteborg Film Fund.

Напомним

6 апреля в прокат вышла лента "Видение бабочки" Максима Наконечного.